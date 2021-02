E Verwaltungsgeriicht an Holland huet d'Ausgangsspär als staatlech Mesure am Kampf géint de Coronavirus gekippt.

Se wär illegitim a misst annuléiert ginn, sou heescht et weider. D'Geriicht zu Den Haag gëtt domat enger Plainte vun der Corona-skeptescher Protestgrupp "Viruswourecht" Recht.

Zanter dem 23. Januar gëllt an Holland eng Ausgangsspär vun 21 Auer bis Moies 5.30. Nodeems d'Gesetz a Kraaft getrueden ass, goufen et massiv Protester uechter d'ganzt Land. D'Regierung hat dës Mesure op Basis vun engem Noutstand-Gesetz geholl. D'Parlament huet d'Gesetz also net musse matstëmmen.

Der Opfaassung vum Geriicht no wär een aktuell awer net an enger akuter Noutsituatioun an d'Ausgangsspär wär eng grave Aschränkung an d'Beweegungsfräiheet an an d'Privatliewe vun de Leit.