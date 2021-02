Getest soll mat Hëllef vun engem Antigen-Schnelltest, esou den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn.

Duerchféiere wäerten dës Tester ausgebiltend Personal, esou nach de Minister op Twitter. D'Gemengen an Däitschland kënnen den Optrag fir ze testen un Test-Zenteren an Apdikte weider ginn, de Bund iwwerhëlt d'Käschten. Schnelltester wieren der mëttlerweil genuch um Marché.

Ab 1. März sollen alle Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können. Sie sind mittlerweile ausreichend am Markt verfügbar. Die Kommunen können ihre Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen. (1/2) — Jens Spahn (@jensspahn) February 16, 2021

Auch Laien-Selbsttests sollen nach ihrer bald erwarteten Zulassung durch das BfArM für alle zugänglich sein. Diese Testmöglichkeiten können zu einem sicheren Alltag beitragen, gerade auch in Schulen & Kitas. Das @BMG_Bund steht dazu in Verhandlungen mit versch. Herstellern. (2/2) — Jens Spahn (@jensspahn) February 16, 2021

Ma och d'Méiglechkeet fir sech selwer ze teste soll dem Spahn no geschwënn méiglech sinn, hei géif just nach déi offiziell Zouloossung nach feelen. Dës kéinten Informatiounen no fir 1 Euro verkaaft ginn. Virun allem am Alldag dierften dës Tester vill hëllefen, zum Beispill a Schoulen, esou de Jens Spahn.

Elo scho ginn d'Schnelltester an Heemer, Klinicken an deelweis a Schoulen agesat, dat awer vun ausgebiltem Personal. Ma dës Prouwe mussen awer net extra fir auszewäerten an de Labo geschéckt ginn.

Ma Antigen-Tester gëllen awer als manner fiabel wéi PCR-Tester. Dem RKI no muss e positive Schnelltest mat engem PCR-Test confirméiert ginn.