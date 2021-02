Den 78-Joer-ale McConnell hätt kee politescht Gespier, Wäisheet, Talent a Perséinlechkeet, sou den Ex-President.

Mat him un der Spëtzt kéint d'Partei ni méi respektéiert ginn oder staark sinn, heescht et an engem Communiqué vum Trump. Dowéinst huet de fréieren US-President d'Republikaner am Senat opgeruff, sech vun hirem politesche Chef, dem Mitch McConnell ze distanzéieren.

Ausserdeem géif hie sech vun den Demokrate virféiere loossen. De McConnell hat sech no der Attack op de Kapitol den 6. Januar kloer vum Trump distanzéiert an den deemolege President fir d'Gewalt mat verantwortlech gemaach. Am Impeachment-Prozess dogéint huet hie fir e Fräisproch vum Trump gestëmmt.