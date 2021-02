Et ass déi éischte Kéier a Frankräich, dass eng Fra e Kand op d'Welt bruecht huet, nodeems hir eng nei Gebärmutter agesat gouf.

Der 36 Joer aler frëschgebakener Mamm an hirem Puppelche géing et gutt goen, huet de Chef vun der Gynekologie a Gebuertshëllef am Foch-Spidol Suresnes, de Jean-Marc Ayoubi, e Mëttwoch matgedeelt.

Dat Klengt huet den 12. Februar d'Liicht vun der Welt erbléckst a weit 1,8 Kilo.

Si huet ënnert dem Rokitansky-Küster-Syndrom (MRKH) gelidden, wat zu enger Feelbildung vun hirer Scheed an hirer Gebärmutter gefouert huet. Dowéinst gouf hir am Joer 2019 den Uterus vun hirer eegener Mamm agesat. No enger këschtlecher Befruchtung ee Joer méi spéit ass d'Fra schwanger ginn.

Déi alleréischte Gebärmutter-Transplantatioun gouf 2014 a Schweden duerchgefouert. Weltwäit konnten op dës Manéier ronn 20 Kanner gebuer ginn, zwee dovun an Däitschland 2019.