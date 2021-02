Wéi geet et weider am Atomsträit mam Iran? Eng Fro, déi den Ament nees aktuell ass.

Dat, well net kloer ass, wéi d'Relatioun tëscht Teheran an der internationaler Atomagence wäert weidergoen. En Dënschdeg hat den Iran signaliséiert, déi Zesummenaarbecht wëllen ze limitéieren. E Mëttwoch heescht et awer, et wéilt ee weiderhi kooperéieren. Déi grouss Fro ass déi, wéi den neien US-President den Dossier wäert ugoen.

D'Zesummenaarbecht tëscht Teheran an der IAEA baséiert um Atomaccord vun 2015. D'Ofkomme vu Wien gesäit ënner anerem e gewëssen Ofbau vum Atomprogramm an international Kontrollméiglechkeete vir.

D'Situatioun ass den Ament ugespaant, well Teheran en Dënschdeg annoncéiert huet, den Inspektere vun der IAEA just nach e limitéierten Zougang zu den Atomanlagen z'autoriséieren, spréch déi fräiwëlleg Transparenzmoossnam net méi ze respektéieren.

En entspriechend iranescht Gesetz wier souwäit ausgeschafft an do stéing dran, datt just nach bestëmmten Installatiounen dierfte kontrolléiert ginn. Sollt dat ëmgesat ginn, da wier net méi ganz vill iwwereg vum Wiener Atomaccord tëscht dem Iran an de Veto-Natiounen.

De Chef vun der IAEA Rafael Grossi hat doropshin annoncéiert, wëllen an den Iran ze fléien, fir no enger Léisung ze sichen. Haut mécht Teheran d'Dier nees e bëssen op.

De President Hassan Ruhani léisst wëssen, datt ee gewëllt ass, d'Zesummenaarbecht mat der internationaler Agence weiderzeféieren. Et géing ee sech och weider un den Accord halen.

Allerdéngs seet den iranesche Regierungschef weider, datt den Accord an de leschte Jore vun de 6 Partner net korrekt ëmgesat gi wier. Soubal dat de Fall wier, géing den Iran sengen Obligatiounen nees voll a ganz gerecht ginn. Natierlech sinn domat virop d'USA viséiert. Washington misst den Atom-Deal nees respektéieren an d'Sanktioune géint den Iran ophiewen. Da géing den Iran sech direkt nees un all d'Oploen halen. Wann d'USA dat awer net géinge maachen, da gi mir eben eisen eegene Wee, sou den Hassan Ruhani.

Den Ex-US-President Donald Trump war 2018 aus dem Atom-Accord erausgeklommen.

Hien hat deemools gesot, den Deal wier futti an den Iran hätt guer net Wëlles, seng Atompläng falen ze loossen.

Als Reaktioun hat Teheran dunn annoncéiert, datt ee lo nees méi Uran géing uräicheren.

All d'Ae si lo op den neien US-President Joe Biden geriicht. Den Demokrat hat annoncéiert, den Accord nees wëllen ze respektéieren, virausgesat, den Iran hält d'Oploen nees strikt an.