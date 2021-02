De Prënz Philip ass wéinst gesondheetleche Problemer an eng Klinick zu London ageliwwert ginn.

Den 99 Joer ale Mann vun der Queen Elizabeth II wär en Dënschdeg den Owend an d'King-Edward-VII.-Klinick transportéiert ginn a soll do e puer Deeg zur "Beobachtung an Erhuelung" bleiwen, dat huet de Buckingham-Palace e Mëttwoch matgedeelt. Et géing sech nëmmen ëm eng Virsiichtsmoossnam handelen.

Den Infoe vun engem Vertrieder vum Kinnekshaus no hätt de Prënz Philip keng Symptomer vun enger Covid-19-Erkrankung. Hien hätt sech just "onwuel" gefillt a wär dofir an eng Klinick ageliwwert ginn. De Prënz hätt fir den Transport keng Ambulanz gebraucht a wär selwer an d'Gebai eragaangen.

De Prënz Philip an d'Queen hu sech zanter Méint um Schlass Windsor zeréckgezunn, fir de Risiko vun enger Infektioun mam Coronavirus ze minimiséieren. Ufank Januar haten déi zwee als Vertrieder vun der Héichrisikogrupp hir éischt Corona-Impfdosis kritt.