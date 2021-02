No enger Explosioun vun enger presuméierter Bréifbomm an der Zentral zu Neckarsulm sinn dräi Mataarbechter blesséiert an d'Klinick bruecht ginn.

An der Zentral vun der Supermarché-Chaîne Lidl gouf et den Informatioune vun der Police no eng Explosioun. Wéi d'"Heilbronner Stimme" mellt, soll et sech dobäi ëm eng Bréifbomm handelen. Aner Medie schwätze vun enger Bomm an engem Pak. Dräi Mataarbechter goufe beim Virfall e Mëttwoch am Nomëtteg blesséiert a koumen an d'Klinick. Eng Persoun soll méi uerg blesséiert gi sinn.

D'Police an d'Rettungsekippe ware mat ville Leit op der Plaz am Asaz. Och e Rettungshelikopter gouf benotzt. Iwwer 100 Persoune goufen nom Virfall aus dem Gebai evakuéiert.

Bis ewell ass den Hannergrond vun der Dot onkloer.

Der Police no koum et kuerz viru 15 Auer e Mëttwoch de Mëtteg zu der Explosioun. De Sprengsaz war warscheinlech an engem Bréif oder engem Pak. Et wär zur Explosioun komm nodeems ee Mataarbechter den Objet opgemaach hätt.

Der Police wär bis ewell net bekannt, datt d'Entreprise am Virfeld bedrot oder erpresst gi wär, sou d'Medie weider. D'Entreprise huet matgedeelt, datt een "zu déifst bestierzt iwwer de Virfall" wär an et géing een de "Mataarbechter a Mataarbechterinnen eng gutt a séier Besserung wënschen".