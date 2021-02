De 63 Joer ale Mann gouf wéinst Vergewaltegung an anere sexuelle Gewaltdote verurteelt.

De Georges Tron war Staatssekretär fir den ëffentlechen Déngscht ënnert dem fréiere President Nicolas Sarkozy. Hie misst am Joer 2011 wéinst dem Bekanntmaache vun den Uschëllegunge wéinst Sexualdelikter zerécktrieden. Zanter e puer Joer ass hie Buergermeeschter an der Gemeng Draveil, südlech vu Paräis.

Nieft dem Tron gouf och eng fréier Mataarbechterin verurteelt. Si krut 2 Joer op Sursis wéinst Bäihëllef bei de Sexualdelikter. D'Brigitte Gruel war dem Tron seng Kulturbeoptraagt zu Draveil.

2 fréier Aarbechtskolleeginnen haten den Tron an d'Gruel verklot, well si vum Buergermeeschter zu Sex gezwonge goufen an d'Gruel Bäihëllef geleescht huet.