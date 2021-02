Am Südoste vun den USA haten en Donneschdeg de Moien 2 Millioune Stéit kee Stroum, a 7 Millioune Wunnenge goufen et Problemer mat der Waasserversuergung.

Wéinst dem Drockverloscht op de Leitungen haten zu Houston honnertdausende Bewunner kaum nach Krunnewaasser, bei 260.000 Stéit war guer kee fléissend Waasser méi do.

An Deeler vun Texas, Louisiana, Arkansas a Mississippi hat de Wiederdéngscht gemellt, dass et zu Wanterstierm mat Glatäis a vill Neischnéi komme kéint. Medieberichter no sinn zanter dem Wanter iwwer 30 Persounen ëm d'Liewe komm, vill dovun duerch Verkéiersaccidenter.