Direkt duerno hëlt den Joe Biden online un der Münchener Sécherheetskonferenz Deel wou hien sech un een europäesche Public adresséiert.

E Mount no senger Vereedegung hëlt den neien amerikanesche President Joe Biden e Freideg fir d'éischte Kéier un engem internationale G7-Sommet Deel. Dat nieft der däitscher Kanzlerin Angela Merkel an de Staats- a Regierungscheffe vun de féierende westlechen Industrienatiounen. Sujet do ass virun allem d'Entwécklung an d'Verdeelung vun Impfstoffer.

De Biden wëll am Ganze bis zu 4 Milliarden US-Dollar fir de globale Covax-Impfprogramm zur Verfügung stellen.

Direkt duerno hëlt den Joe Biden online un der Münchener Sécherheetskonferenz Deel, wou hien sech un een europäesche Public adresséiert. Schwéierpunkt do ass den Neiufank vun de Relatiounen tëscht den USA an den europäesche Partner.