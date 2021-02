De Supreme Court huet e Freideg säin Urteel matgedeelt a kéint Konsequenzen op d'"Gig Economy" am Land hunn. D'Gewerkschafte schwätze vun enger Victoire.

Als fest-ugestallte Persoun hätten Uber-Chauffeuren e Mindestloun, bezuelte Congé a gereegelt Pausen ze gutt. Déi brittesch Justiz beschäftegt sech schonn zënter Jore mat der Fro nom Statut vun Uber-Chauffeuren a Groussbritannien. An de Joren 2016, 2017 an 2018 hunn aner Instanzen engem Grupp vun 20 Chauffeure bei Uber Recht ginn.

D'US-Entreprise insistéiert awer drop, dass Uber-Chauffeuren Independante sinn, well se fräi iwwert hir Aarbechtsstonnen an d'Aarbechtsplaz decidéiere kënnen a well dës Chauffeuren och Clienten iwwert aner Appe géife kréien, wéi déi vun Uber. E Freideg huet d'Entreprise als Reaktioun op d'Urteel erkläert, d'Decisioun respektéieren ze wëllen. Et wéilt een elo zesumme mat de Chauffeuren a Groussbritannien beroden, wéi eng Ännerunge komme sollen.

D'Gewerkschaft GMB erkläert, dass mam Urteel vum Supreme Court elo de Wee fräi wier, dass déi Leit déi geklot hunn, virum Aarbechtsgeriicht Entschiedegungen akloe kënnen. Heifir wäerten d'Gewerkschaften an déi betraffe Chauffeuren sech nach gesinn.

D'Urteel kéint wäitreechend Konsequenze fir Uber an aner Plattformen hunn. Ënnert anerem Livreure vum Service Deliveroo kämpfen am Moment zum Beispill juristesch fir nei Rechter wat d'Tarif-Politik betrëfft.

Als "Gig Economy" gëtt eng Referenz mat Museker gemaach, déi jo "Gigs" also Optrëtter spillen an dofir da bezuelt ginn. Et ass also eng Ekonomie mat ville klengen Opträg, déi u vill eenzel Independante verdeelt gëtt. Och an den USA wieren sech am Moment Chauffeure géint Uber a Lyft géint e Statu als Independant.