D'Fraen a Männer wiere Membere vun der rietser Miliz "Oath Keepers".

Wéi de Procureur générale matdeelt, sollen d'Ugekloten am Virfeld vun der Attack trainéiert a weider Persounen rekrutéiert hunn.

Déi 6 Fraen a Männer goufen dës Woch a Florida, North Carolina an Ohio festgeholl a solle mat den 3 weidere Verdächtegen, déi schonn am Januar ugeklot goufen, zesummegeschafft hunn.

Alles an allem goufen et am Kader vun der Stiermung vum Kapitol Ukloen an iwwer 200 Fäll.