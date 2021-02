Nodeems an den USA e Richtungswiessel an der Migratiounspolitik annoncéiert gouf, hu sech zeg Migranten un der Grenz tëscht Mexiko an den USA versammelt.

Tëscht 150 an 200 Leit hunn d'Nuecht un der Grenz tëscht Tijuana a San Diego verbruecht an hoffen, an d'USA eragelooss ze ginn. Déi nei US-Regierung vum President Biden hat kuerz virdrun annoncéiert, verschidden Asyldemandeure schrëttweis fir hir Audienz um Geriicht an d'Durée vun hirem Prozess erëm an d'Land ze loossen. Domat brécht d'Regierung mat der restriktiver Awanderungspolitik vum Virgänger Donald Trump. Bis ewell hunn d'Demandeurs d'asile a Mexiko missten op eng Decisioun waarden. Doduerch hunn zeg Mënsche ganz laang an Zeltlager südlech vun der Grenz zu den USA gelieft.