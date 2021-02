Et ass mëttlerweil scho fir déi 4. Nuecht hannerteneen, dass et a verschiddene spuenesche Stied zu ganz massive Protester kënnt.

Dat géint d'Verhaftung leschten Dënschdeg vum Rapper Pablo Gasel. De Mann war zu 9 Méint Prisong verurteelt ginn, wéinst Beleidegung vum Kinnekshaus a Verherrlechung vu Gewalt. Besonnesch an der katalanescher Haaptstad Barcelona waren honnerte Manifestanten ënnerwee an hu Poubellen a Brand gestach a Barrikade futti geschloen. Och Butteker goufe geplëmmt. An op d'Police gouf deels mat Steng a Fläsche geheit.

An der Debatt ëm d'Verurteelung vum Rapper huet de Ministerpresident Pedro Sanchez elo Defiziter agestanenen. Déi spuenesch Demokratie hätt d'Aufgab, fir déi fräi Meenungsäusserung z'erweideren an och ze verbesseren, sou de sozialistesche Politiker.