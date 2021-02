E russescht Geriicht zu Moskau huet de Samschdeg de Moien am Appell d'Strof vum Alexej Nawalny confirméiert.

De Prozess steet als politesch motivéiert an der Kritik. Den Nawalny hat sech am Februar net bei der russescher Police gemellt, wéi hien no der Vergëftung an der Berliner Charité behandelt gouf.

Den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter hat Russland dozou opgefuerdert, den Nawalny direkt fräizeloossen.

De Samschdeg de Mëtteg soll nach en anere Prozess géint den Nawalny weidergoen. Hei gëtt him wéinst Beleidegung mat enger héijer Geldstrof gedréit.