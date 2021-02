Besonnesch betraff wiere Flüchtlingen. D'Situatioun an de Camp'en soll schrecklech sinn.

No zéng Joer Biergerkrich a Syrien mellt d'Welthongershëllef, dass d'Populatioun den Ament ënnert der wuel schlëmmster Hongerkrise leid, déi d'Land jee gesinn huet.

Et wier alarméierend, dass méi wéi zwielef Millioune Mënschen net genuch z'iessen hunn, esou de Konstantin Witschel, Syrien-Coordinateur vun der Hëllefsorganisatioun.

D'Hongersnout géing bal 60 Prozent vun der syrescher Populatioun betreffen. Déi humanitär Lag hätt sech an de leschte Joren extrem verschlechtert.

Besonnesch betraff wiere Flüchtlingen. D'Situatioun an de Camp'en wier schrecklech, erkläert de Konstantin Witschel no senger Visitt an der nordsyrescher Stad Asas.

Trotz de Wanter-Temperaturen an dem staarke Reen hätten d'Kanner nëmmen e Pullover a Sandalen un.

D'Situatioun géing sech wéinst de schlechte Wiederkonditioune weider zouspëtzen.