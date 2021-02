Eng 30 Demonstrante wiere blesséiert ginn, wéi d'Sécherheetsbeamten op d'Ziviliste geschoss hunn.

Bei de Protester géint de Militär am Myanmar sinn haut op mannst zwou Persounen duerch Sécherheetsbeamten ëmbruecht ginn. Dat hunn Rettungsdéngschter an der Stad Mandalay der Noriichtenagence AFP matgedeelt.

Eng 30 Demonstrante wiere blesséiert ginn, wéi d'Sécherheetsbeamten op d'Ziviliste geschoss hunn.

Am südostasiatesche Land ginn et Onrouen zanter dem Militärputsch um éischte Februar. Honnertdausende Mënsche waren an de leschte Wochen op d'Strooss gaangen.

E puer honnert Leit goufe festgeholl.