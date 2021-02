RTL huet an deem Kontext mat der Luxembourg Space Agency, grad ewéi engem Wëssenschaftsbegeeschterter geschwat.

D’Landung vum Nasa-Rover “Perseverance” um Mars ass gegléckt. Se war am Juli zejoert vun der Äerd gestart a soll um roude Planéit no Spuere vu fréiere Mikroorganisme sichen a Prouwen zréck op d’Äerd bréngen.

A schwaarz-wäiss hat de “Perserverence” seng éischt Biller vum roude Planéit gesent. Nëmmen e puer Minutte virdru war de Rover op der Mars-Uewerfläch gelant. Ëmgerechent 2,2 Milliarden Euro hat de Rover kascht. Entspriechend grouss war d’Erliichterung bei der Nasa iwwert déi gegléckte Missioun. Och Wëssenschaftsbegeeschterter hei am Land haten d'Landung am Livestream suivéiert.

Nieft de bis ewell geliwwerte Fotoen, solle vill weiderer nokommen. Dozou Videoen a fir d’éischte Kéier, och Tounopname vum Mars. Ma bis et esouwäit ass wäert nach e bëssen Zäit vergoen. De “Perseverance” ass esou grouss ewéi een Auto. Mat sengen 2 Meter laangen Äerm, déi gräife kënnen, soll e Prouwe vu Steng asammelen an zréck op Äerd schécken. Dës Donnéeë kéinten och fir Lëtzebuerg intressant sinn.

D’Zil vun der Missioun ass et nozeweisen dat et virdrun ee biologescht Liewen um Mars gouf. Fir dat eventuell Beweiser um Enn och stéchfest sinn, hat Nasa speziell Mesurë missten huelen. Déi 1. Prouwe solle fréistens an 10 Joer nees op der Äerd ukommen.

Viru Milliarde Jore soll et Mierer um Mars ginn hunn. Haut ass en dréchen an onbewunnbar.