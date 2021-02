A Russland ass den Autoritéiten no weltwäit déi éischte Kéier de Vullegripp-Virus H5N8 op Mënschen iwwerdroe ginn.

D'Weltgesondheetsorganisatioun confirméiert, datt si vu Russland iwwert de Fall informéiert goufen. Wëssenschaftler hätten de Virus bei 7 Mënschen an enger Hénger-Fabrick nogewisen, an där am Dezember bei Déieren d'Vullegripp opgetaucht war.

D'Infektioun wier awer bei alle Concernéierten ouni Komplikatioune verlaf. D'Zäit géif elo weisen, ob de Virus weider mutéiert. Der WHO no géifen et de Moment awer och keng Indicë ginn, datt de Virus sech vu Mënsch op Mënsch iwwerdréit.