Eng Rei Aenzeien hunn dann den Täter ugegraff a baussent dem Geschäft ëmbruecht.

Den zoustännege Sheriff huet confirméiert, dass et dräi Doudeger a sëlleg Blesséierter gouf. D'Lag an enger Virstad vun New Orleans wier ugangs oniwwersiichtlech gewiescht, heescht et aus Berichter vun der Plaz. Dat well Clienten, Personal a Passanten an d'Schéisserei verwéckelt waren.

D'Hannergrënn vum Virfall sinn den Ament nach net bekannt.