Wéi et heescht, soll Israel Vaccinen am Wäert vun 1,2 Milliounen Dollar u Russland ugebueden hunn, fir eng israelesch Fra aus Damaskus fräi ze kréien.

Dass et op ville Plazen op der Welt un Impfstoff géint de Coronavirus feelt, ass näischt Neies.

Ma Israel schéngt dat elo wëllen auszenotzen an huet Russland ugebueden 1,2 Milliounen Dollar fir d'Liwwerung vu Corona-Vaccin un Syrien ze bezuelen, wann eng Israelin, déi zu Damaskus festgehale gëtt, nees fräi gelooss gëtt.

Detailer iwwert den Deal, dee vu Russland organiséiert gouf, si bis ewell nach net bekannt.

Déi israelesch Regierung ass fir dës Entscheedung awer och vun der eegener Populatioun ferm kritiséiert ginn, virun allem well Israel nach viru kuerzem refuséiert huet, Vaccin u Millioune vu Palestinenser ze verdeelen, déi am Westjordanland an am Gaza liewen.

De Ministerpresident Netanyahu huet betount, dass "net eng eenzeg Impfdosis aus Israel" am Deal mat Russland involvéiert wier.

Op d'Fro, ob Israel fir de russeschen Impfstoff bezilt, huet de Netanyahu net geäntwert. Russland géing nämlech dorop bestoen, dass d'Detailer vum Deal geheim gehale ginn.