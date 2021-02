Den 22. Februar 2011 um 12.51 Auer hat en Äerdbiewen vun 6,3 op der Richterskala déi 400.000-Awunner-Stad getraff an 185 Mënscheliewe kascht.

"10 Joer dono gëtt et nach ëmmer Mënschen, déi hiren Alldag am Schied vun dësem Dag verbréngen" sot d'Premierministesch Jacinda Ardern.

Vir genee 10 Joer waren vill Gebaier an der Stad an e Koup gefall an hate Dosende Leit ënnert sech begruewen. Um genau 12:51 Auer gouf eng Minutt Rou ageluecht. Vill Leit hate Blummen an den Avon-Floss gehäit oder virun der Gedenkmauer Blummen néiergeluecht.