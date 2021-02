Mat dëser Pipeline wëlle béid Länner den Export vu Flësseggas an Europa fërderen.

D'Pipeline soll de Gas aus Israel bis an Ägypten transportéieren, wou en a Gasverflëssegungsanlage verschafft gëtt. Dono gëtt e gréisstendeels an Europa exportéiert. D'Gas kënnt aus dem Leviathan-Feld, wat 2010 an der Géigend vun der Hafestad Haifa entdeckt gouf.

An den nächsten 10 Joer sollen eng 64 Milliarde Kubikmeter Gas un Ägypte geliwwert ginn, dorobber hu sech déi israelesch Firma Delek zesumme mat hirem Partner aus den USA Noble Energy an déi ägyptesch Firma Dolphinus gëeenegt. Am Januar 2020 gouf domadder ugefaangen, dëst awer nach iwwert eng al Pipeline, déi béid Plazen och net op direktem Wee matenee verbënnt.

Ägypten ënnerhält zanter 4 Joerzéngten diplomatesch Bezéiunge mat Israel a war 1979 dat éischt arabescht Land, wat e Friddensvertrag mat hinnen ënnerschriwwen huet. 1994 koum dunn och Jordanien dobäi an an de leschte Méint hu sech d'Bezéiungen tëscht Israel an den Vereenegten Arabeschen Emirater, Bahrain, Sudan a Marokko verbessert.