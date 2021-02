Den 1. Februar hat d'Junta d'Muecht am Land ergraff an d'Regierungscheffin San Suu Kyi ofgesat.

Elo geet d'Militär och méi streng géint d'Protester vir. Si hunn d'Leit, déi deelhuele gewarnt, datt si hiert d'Liewe kéinte verléieren. An de leschten Deeg ware scho 4 Leit gestuerwen.

D'Präsens vun de Sécherheetstruppe gouf dann och do verstäerkt, wou Protester waren. Ënner anerem waren hei gepanzert Gefierer am Asaz.

Bis ewell gouf et ëmmer nees Doudeger bei de Protester, déi duerch Schëss ëm d'Liewe komm sinn. Och goufen eng 640 Mënschen zanter Ufank Februar verhaft, esou Mënscherechtsorganisatiounen.

Den Ausseministère huet d'Gewalt géint d'Protestante gerechtfäerdegt an de Vereenten Natiounen an anere Regierunge virgeworf, datt si sech an intern Problemer vum Land géifen amëschen. Bis ewell wier een awer ganz "zeréckhalend" géint d'"Stéierunge" virgaangen.

Ënner anerem d'USA, Kanada an déi eemoleg Kolonialmuecht Groussbritannien hate Sanktioune géint d'Junta decidéiert. Den US-Ausseminister hat via Twitter annoncéiert, datt d'USA ganz haart géint déi virginn, déi Gewalt géint d'Populatioun vum Myanmar uwenden. D'EU wëll iwwer hir Sanktioune e Méindeg beroden.