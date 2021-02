1965 gouf den US-Biergerrechtler Malxom X bei engem Attentat ëmbruecht. Seng Duechtere fuerderen elo nei Ermëttlungen.

De Weekend ass neit Beweismaterial opgetaucht, wat de Grond fir hir Fuerderung ass. D'Material soll weisen, datt esouwuel d'New Yorker Police wéi och den FBI an de Mord vum Malcom X verwéckelt waren. Déi Date misste iwwerpréift ginn, fuerdert Ilyasah Shabazz, eent vun de sechs Meedercher vum Malcom X an engem Interview.

E Spriecher vum New Yorker Parquet huet de confirméiert, datt een mat der Iwwerpréiwung vum Mord am Gaange wier, vum FBI gouf et bis ewell keng Äusserung.

De Malcom X war den 21. Februar 1965 wärend engem Optrëtt am New Yorker Staddeel Harlem erschoss ginn. Wärend der Pressekonferenz e Sonndeg gouf e Bréif vum verstuerwene Polizist Raymond Wood virgelies, deen d'Police wéi och den FBI als Komplize vum Mord dohigestallt huet. De verstuerwe Beamte wollt, datt dëse Bréif eréischt no sengem Doud publizéiert gëtt.

De Wood, selwer Afroamerikaner, soll als Undercover-Agent de Bodyguarde vum Malcom X eng Fal gestallt hunn, esou datt dës e puer Deeg virum Mord verhaft goufen. De Malcom X hat säin Optrëtt awer net ofgesot an en ouni Persouneschützer duerchgezunn. Hie gouf erschoss, wéi hei grad mat senger Ried wollt ufänken.

Wéinst dem Attentat goufen deemools 3 Persoune zu liewenslaangem Prisong verurteelt. Ee vun hinne war den Thomas Hagan, deen d'Dot zouginn hat an d'Schold op sech eleng geholl hat. Hie koum 2010 aus dem Prisong. Ee vun den anere Verurteelten war schonn 1985 nees fräikomm, deen drëtten ass 2009 am Prisong gestuerwen.