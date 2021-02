An der Haaptstad Tripolis wier de Konvoi vum Minister attackéiert ginn, ee vun den Ugräifer hätt d'Dot net iwwerlieft.

E Sonndeg gouf den Auto vum Minister aus engem gepanzerte Gefier eraus beschoss. D'Polizisten, déi fir säi Schutz zoustänneg sinn, hätten zeréckgeschoss an ee vun den Ugräifer getraff. De Mann wier un de Suitte vun senge Blessuren am Spidol gestuerwen.

Vum Inneministère koum d'Confirmatioun, datt de Baschagha net blesséiert gi wier. Hie wier vu senger Wunneng ëstlech vun Tripolis ënnerwee an d'Haaptstad gewiescht. D'Ugräifer hätte mat engem Maschinnegewier op de Konvoi geschoss, ee vun de Bodyguarde vum Minister gouf blesséiert.

Den 58 Joer ale Baschagha ass zanter 2018 Inneminister vun der Regierung, déi och vun der Uno unerkannt gëtt. Hien hat sech rezent ëmmer méi beméit, fir arméiert Gruppen an de Sécherheetsapparat vum Land anzeglidderen, fir esou géint aner Milizen am Land virzegoen.

Zanter dem Stuerz vum Gadaffi am Joer 2011 ginn et am Land ëmmer nees arméiert Muechtkämpf a Konflikter. D'Regierung zu Tripolis ass zanter Joren am Krich mam Generol Chalifa Haftar, dee mat sengen Truppen Deeler vum Osten a Süde vum Land kontrolléiert an eng Géigeregierung uféiert, déi zu Tobruk sëtzt. Zanter Oktober awer gëtt et eng ganz fragil Wafferou. Et gouf sech drop gëeenegt, datt de Geschäftsmann Abdul Hamid Dbeibah d'Land bis zu de Walen de 24. Dezember soll leeden. E Posten, deen och de Baschagha wollt hunn.