De Weekend huet jo eng Boeing 777-200 vu United Airlines um Denver International Airport am Colorado missten noutlanden.

An den USA an a Japan bleiwen dohier alleguerten dës Modeller vu Boeing, déi mam Turbinne-Motor Pratt & Whitney PW4000 ekipéiert sinn, elo mol um Buedem stoen.

A Japan huet de Verkéiersminister preventiv e Fluchverbuet fir dës Fligeren ordonéiert. Betraff sinn 13 Maschinne vun der Fluchgesellschaft Japan Airlines (JAL) an 19 Maschinne vun der All Nippon Airways Airline (ANA9, esou de Ministère. An den USA soll déi betraffen Airline alleguerten hir Maschinne-Motoe vum Typ 4000-112 méi streng préiwen.

Grond ass jo de Fait, dass eng Boeing 777-200 vu United Airlines um Denver International Airport am Colorado hätt missten noutlanden. Kuerz virdrun, war déi riets Turbinn nom Start a Richtung Honolulu ausgefall. Deeler vun der Turbinn hu sech du geléist a sinn erofgefall, dat deelweis an e Wunngebitt eran. Weder u Bord, nach um Buedem gouf et Blesséierter.

Déi 24 Maschinne vun United Airlines goufen aus dem Betrib geholl, bis d'Enquêten ofgeschloss sinn. Ausser United Airlines géif kee soss dës Maschinne méi asetzen.