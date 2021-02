Den Iran an déi international Atomenergie-Organisatioun hunn eng Iwwergangsléisung fir d'Rettungs vum Atomofkommes fonnt.

An dat kuerz, éier déi vum Iran gesate Frist ofgelaf war. Esou kann d'Organisatioun hir Kontrolle elo emol weiderféieren, dat awer an ageschränkter Form. Den Iran hat annoncéiert, datt ee vun en Dënschdeg un de Kontrolleuren net méi Zougang zu alle Beräicher géif ginn, wann d'USA net géifen hir Sanktiounen zeréckzéien.

Mat dem neien Accord huet IAEA elo e méi ageschränkten Zougang zu den Atomanlagen, et kéint een awer déi noutwenneg Kontrolle maachen, heescht et vun der Organisatioun. Den Iran huet d'Eenegung als diplomatesch an technesch wichteg Ereegnis beschriwwen. IAEA kéint esou och weider sech dovunner iwwerzeegen, datt den iraneschen Atomprogramm friddlech bleift.