Kuerz hannert der Grenz mat Holland, bei Bad Bentheim, huet déi däitsch Police en Auto ugehalen, an deem 1.536 Marihuanaplanzen transportéiert goufen.

Elo gëtt géint déi zwee Hollänner am Alter vun 41 an 43 Joer wéinst Verstouss géint Déidungsmëttelgesetz ermëttelt. Opgefall waren d'Planzen, well et am Auto ganz staark no Marihuana geroch huet.