Wärend Jore gouf iwwert dem fréiere President seng Steiererklärunge spekuléiert. De Procureur Cyrus Vance soll elo fir Opklärung suergen.

Et ass eng schwéier juristesch Néierlag fir den Trump. Seng Ufro, d'Iwwergab vun de Finanzdokumenter un den New Yorker Parquet ze blockéieren, gouf e Méindeg vum Ieweschten US-Geriichtshaff ofgeleent. Als Reaktioun huet den Trump sech nees als Affer vun der politescher "Hexejuegd" vun den Demokraten duergestallt.

De Cyrus Vance aus Manhatten wëll nämlech en Abléck a sämtlech Steiererklärunge vum Republikaner aus de Joren 2011 bis 2018 kréien an huet d'Dokumenter bei der Comptabilitéitsfirma Mazars ugefrot. A genau dat wollt den Donald Trump verhënneren an ass viru Geriicht gezunn. Et besteet nämlech e Verdacht op Banken- a Versécherungsbedruch bei der "Trump Organization".