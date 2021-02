Mat engem ganz anere Virus wéi Corona sinn d'Leit den Ament nees ënnert anerem a Guinea geplot.

Do ass d’Ebola nees ausgebrach, an et gouf rezent och nees déi éischt Doudeg, zanter der Kris vun 2016, wéi bal 3.000 Affer ze bekloen waren.

D’Weltgesondheetsorganisatioun huet e Méindeg e Fliger mat 11.000 Impf-Dosen an déi betraffe Regioun geschéckt.

Nieft Guinea sinn och d’Côte d’ivoire, Liberia, Sierra Leone an och de Kongo nees vu verschidde Fäll betraff. Eng Ebolavirus-Infektioun verleeft a ville Fäll déidlech, an iwwerdréit sech duerch direkte Kontakt mat Kierperflëssegkeeten.