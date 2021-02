Op engem Fluchafe bei Washington ass d’Emma Coronel Aispuro festgeholl ginn. Si ass d’Fra vum mexikaneschen Drogebaron Joaquin Guzman, dem "El Chapo".

Dee sëtzt zanter 2017 an den USA am Prisong.

Seng Fra (31 Joer) huet souwuel déi mexikanesch, wéi och déi US-amerikanesch Nationalitéit, a kritt Verstréckungen an d’Sinaloa-Kartell, an domadder ënnert anerem Drogeschmuggel a Geldwäsch reprochéiert. Am Laf vum Dag soll Si sech virun engem Bundes-Geriicht veräntwerten.