Israel erlieft grad eng vun de schlëmmsten Ëmweltkatastrophen an de leschte Joerzéngten. Op ronn 160 km Längt goufen Tonne Goudron un d'Küst geschwemmt.

Dausende Fräiwëlleger an Zaldote sinn de Moment un der israelescher Küst am Asaz, reechen Goudron-Klompen zesummen a sammelen alles per Hand. Eng Aarbecht, déi mat vill Méi verbonnen an och gesondheetlech bedenklech ass.

An et si keng kleng Quantitéiten, och d'Nopeschland Libanon ass betraff. D'Ausmooss vun der Ëmweltkatastroph ass elo nach net auszemaachen. Experte rechne mat jorelaange Suitte virun allem fir den Ökosystem un der Küst. Et wiere Schied un der Mëttelmierküst z'erwaarden, déi et bis ewell nach ni gouf, sou de Shaul Goldstein, Direkter vun der israelescher Nationalpark-Verwaltung, no enger Visitt op enger Plage tëscht Haifa an Akko.

"Mir erliewen déi schlëmmst Ëmweltkatastroph an de leschte Joerzéngten an Israel. De Goudron huet d'Plage erreecht an zerstéiert Liewensraim. E pecht am Sand an un de Fielsen. E verpecht Steng an Déieren."

Och den israelesche Regierungschef Netanjahu huet sech op der Plaz e Bild vun der Katastroph gemaach. Hien huet kuerzfristeg Finanzhëllefen annoncéiert a wëll mat anere ugrenzende Staate bewierken, dass Schëffer mat Äerdgas- amplaz Dieselmotoren equipéiert ginn.

Schëffer ginn och als Grond vun der Katastroph gesinn. Et gëtt Hiweiser op en Uelegteppech ronn 50 Kilometer vun der israelescher Küst ewech, deen e puer Deeg virdrun entdeckt gi war. Et gëtt sech d'Fro gestallt, ob e Schëff eventuell Ueleg oder Diesel express an d'Waasser ofgelooss an domat d'Katastroph ausgeléist huet. Déi israelesche Ëmweltministesch Gila Gamliel huet an deem Kader den Appell gemaach, dass dee Schëllege wäert fonnt ginn.

"Dat hei ass e schrot Resultat fir d'Ëmwelt. Mir wäerten d'Quell vun der Verknaschtung fannen, déi Responsabel fannen a strofrechtlech usichen."