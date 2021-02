Den Ament gëtt vill iwwert d’Virusmutatioune vum Sars-CoV-2 diskutéiert.

Vill Leit maache sech och Suergen, datt d'Impfungen net méi schützen a wëllen och doniewent verschidden Impfstoffer guer net méi kréien. D'Hiersteller schaffen awer u Léisungen an och op europäeschem Plang schéngt eng Léisung fonnt ze ginn, fir datt d'Vaccine séier kënnen ugepasst ginn.

Vaccinen a Muatiounen/Reportage Pierre Weimerskirch

All Dag héiert een an den Neiegkeete vun der Wierksamkeet vun den Impfstoffer an datt se géint déi eng oder aner Variant net méi esou effikass wieren. Richteg Donnéeë géif et awer nëmme fir de Vaccin vun Novavax ginn, deen a klineschen Etüde géint déi "al" Variant zu 96 Prozent gewierkt huet, esou de Klaus Cichutek, President vum Paul Ehrlich Institut. Géint déi brittesch Variant protegéiert en zu 86 Prozent an zu 50 Prozent zur südafrikanescher Variant. Trotzdeem géif de Message weider gëllen, sech impfen ze loosse mat de bis elo zougeloossenen Impfstoffer.

Fir de CEO vu Biontech Uğur Şahin géif et aktuell guer keen Drock ginn, fir d'Impfstoffer elo kuerzfristeg unzepassen. De Problem bei der brittescher Variant wier beispillsweis net, datt den Impfstoff net méi gutt genuch wierkt, mee éischter datt d'Variant sech méi séier verbreede kann. Fir den Uğur Şahin wier eng Méiglechkeet, fir eng besser Effikassitéit ze kréien, eng drëtt Dosis ze ginn, duerch eng méi staark Immunäntwert géif de Vaccin esou géint Variante besser wierken.

Et gëtt deemno aner Méiglechkeeten, wéi direkt den Impfstoff unzepassen. Passt een den Impfstoff ze fréi un, wierkt en net méi géint déi aner Varianten, déi zum Deel nach méi zirkuléieren.

Wichteg wier et allerdéngs, elo schonn de Kader ze setzen, wéi den Upassungsprozess soll ausgesinn a wéi eng Etüden néideg sinn, fir datt d'Vaccine kënne séier validéiert ginn. De President vum Paul Ehrlich Institut sot, datt d'Europäesch Kommissioun op de Wee wäert goen, datt ee keng Neizouloossung brauch fir liicht modifizéiert Impfstoffer, esou kéinten mRNA-Vaccine bannent 6 Wochen ugepasst ginn. Bei Vekteurimpfstoffer kéinten et 2 bis 3 Méint sinn. Fir d'Infektiologin Marylyn Addo vun der Unisklinik Hamburg-Eppendorf wier et och wesentlech, datt elo all déi zougeloossen Impfstoffer esou séier wéi méiglech verimpft ginn. All Impfung wier besser wéi keng.