Iwwerraschend Entwécklung am Mordfall vun der maltesescher Journalistin Daphne Caruana Galizia.

Ee vun den 3 Männer, déi wéinst dem Doudschlag viru Geriicht stinn, huet seng Schold en Dënschdeg zouginn. Hie gouf zu 15 Joer Prisong verurteelt. Bis ewell haten déi 3 Männer d'Dot ofgestridden.

De 16. Oktober 2017 war d'Daphne Caruana Galizia mat hirem Auto an d'Luucht gesprengt ginn. Si hat iwwer Korruptioun an der Politik an der Wirtschaft vu Malta bericht. Am Zesummenhang mat deem Fall huet de Premierminister vu Malta Joseph Muscat 2020 missen demissionéieren.