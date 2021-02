Zanter dem 16. Dezember beschäftegt sech d'Justiz mat der Affär. Dem 72 Joer ale Schauspiller gëtt "viol" an "agressions sexuelles" virgehäit.

Dës Dot soll hien Ufank August 2018 begaangen hunn, dat un enger jonker Schauspillerin. Si war direkt e puer Wochen no der Dot bei d'Police gaangen an hat do eng Plainte deposéiert. Si hat ausgesot, datt si eng Kéier de 7. an eng Kéier den 13. August vum Depardieu an deem senger Paräisser Wunneng vergewaltegt gouf. Dëse weist all d'Virwërf vu sech, esou seng Affekotin bei der AFP.

Den Depardieu soll e Frënd vun der Famill vun der jonker Fra sinn. Den Dossier war als éischt 2018 vum Parquet vun Aix-en-Provence opgemaach ginn, well d'Fra an hirem Zoustännegkeetsberäich hir Plainte deposéiert hat, ass awer dono un de Parquet vu Paräis weidergaangen. Am Juni 2019 gouf den Dossier zougemaach, well d'Enquête keng Beweiser fonnt hätt. Nodeem d'Fra awer e Joer méi spéit eng Plainte mat "Constitution de partie civile" gemaach huet, gouf automatesch e Geriicht beoptraagt, fir d'Enquête nees opzemaachen.

AFP hat probéiert, fir Kontakt mat dem presuméierten Affer opzehuelen, hir Affekotin huet dëst awer ofgeleent, fir hiert d'Privatliewen ze schützen.