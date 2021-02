De Golf-Star gouf beim Accident blesséiert gouf an huet vun de Rettungsekippen aus sengem Gefier misste geschnidde ginn.

Den Tiger Woods gouf nom Accident, wou hie sech mat sengem Gefier iwwerschloen huet, aus dem Auto geschnidden an an d'Spidol bruecht. Säin Agent huet confirméiert, datt de Golfspiller hie multipel Frakturen am Been huet an kuerz nom Accident schonn operéiert gouf. D'Blessure wiere mëttelschwéier.

Keen anert d'Gefier soll an den Accident verwéckelt gewiescht sinn. Wéi de Sheriff Departement vun LA County mellt, wier de Golf-Profi eleng am Auto gewiescht. D'Ermëttlung ronderëm den Accident lafen.