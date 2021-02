De presuméierte Chef vun der Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat an Däitschland gouf e Mëttwoch zu 10 an engem hallwe Joer Prisong verurteelt.

De 37 Joer alen Iraker Abu Walaa krut an Däitschland, wéinst der Ënnerstëtzung an der Memberschaft an enger Terrororganisatioun, de Prozess gemaach