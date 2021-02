An der Hafestad huet d'Douane eng Rekord-Quantitéit un Droge fonnt: 3 Container voller Kokain.

Well e puer Container vu verschiddenen europäeschen Autoritéiten als verdächteg aklasséiert goufen, huet d'Douane den 12. Februar 5 Container aus Paraguay kontrolléiert. An 3 Container goufe Behälter aus Blech entdeckt, an deenen net just Spachtelmass dra war, mee och aner Saachen.

Aus den 20 Kilo schwéiere Kanister goufen nämlech jeeweils 8 Päck Kokain erausgezunn, déi e Gewiicht vun iwwer 9 Kilo haten. Am Laf vun der Kontroll ass een op iwwer 1.700 där Behälter gestouss, also 16.000 Kilo Kokain.

Wéi et vum "Zoll HH" heescht, wier dat déi gréisste Quantitéit, déi jeemools an Europa saiséiert gouf. Ma och weltwäit zielt dës Decouverte zu enge vun den erfollegräichsten am Kampf géint d'Drogekriminalitéit.

Doropshi goufe vun der europäescher Douane weider Kontrollen duerchgefouert. Eleng am Hafen zu Antwerpen an der Belsch waren et 7.200 Kilo Kokain, déi fonnt goufen. E Mëttwoch gouf en 28 Joer ale Mann zu Vlaardingen festgeholl, well hien ënner Verdacht steet, iwwer 23 Tonne Kokain an d'Land bruecht ze hunn.