Op der Exklave Melilla un der nordafrikanescher Mëttelmierküst gouf elo déi lescht Statu vum Francisco Franco ofgeriicht.

Als Diktator huet hie vun 1939 bis 1975 a Spuenien regéiert. Dës Statu war 1978 opgeriicht ginn, als Erënnerung vum Franco senger Roll am Krich géint déi marokkanesch Berber an den 1920er Joren. Elo gouf se ofgeriicht.

Schonn 2007 war per Gesetz festgehale ginn, datt all d'Undenken, déi de Faschismus verherrlechen, missten ofgeriicht ginn. Op ville Plaze gouf et awer Widderstand géint dës Mesure.