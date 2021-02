Dat huet den neien Ausseminister Antony Blinken annoncéiert. Hien huet déi aner 47 Membere gefrot, datt d'USA nees eng Plaz um Dësch ka kréien.

Zwee an en halleft Joer souzen d'USA domadder net méi an dësem Rot a wëlle sech elo zeréckwiele loossen. Den Donald Trump war deemools ausgetrueden, well hien dem Rot virgeworf hat, a puncto Israel virageholl ze sinn an datt e sech net reforméiere wéilt.

D'Regierung vum Joe Biden wëll elo zeréck an de Rot kommen, hält awer un de Kritikpunkte vum Ex-President fest. Och gouf et Kritik drun, datt Länner am Rot sëtzen, wou d'Mënscherechter net agehale ginn, dorënner Russland, China, Venezuela, Kuba, Kamerun, Eritrea an d'Philippinnen.