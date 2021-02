D'Mënscherechtsorganisatioun wëll sech awer weider dofir asetzen, datt den Kreml-Kritiker fräigelooss gëtt.

Grond fir déi nei Astufung wieren Haasskommentarer, déi de Géigner vum Wladimir Putin publizéiert a sech ni dovunner distanzéiert hätt.

Um Ufank vum Nawalny senger politescher Karriär war hien ëmmer nees op de Säite vun de Rietsextremen an de Monarchisten ze gesinn an hat sech negativ géintiwwer Awanderer geäussert. Esou Saache géifen am Widdersproch mat engem politesche Gefaangene stoen, heescht et vun Amnesty International.