Eng Etüd deit drop hin, datt déi Mutatioun méi ustiechend an aggressiv kéint sinn.

Fuerscher aus den USA weise sech besuergt iwwer déi nei Variant, déi sech elo a Kalifornien verbreet. Et goufen och scho Fäll an aneren US-Bundesstaaten an och an anere Länner, zum Beispill an Australien.

D'Analys vun der Uni vu San Francisco, déi op méi uerg Krankheetsverleef an och méi eng héich Stierflechkeet hiweist, gouf nach net verëffentlecht. Eng virleefeg Online-Publikatioun gëtt Enn der Woch erwaart.

Fir déi Etüd goufen d'Krankheetsverleef vun 324 Mënschen ënnersicht, déi an der Unisklinik San Francisco behandelt goufen. Déi, déi mat der neier Variant infizéiert waren, haten e 5 Mol méi héije Risiko, fir op d'Intensivstatioun ze kommen. D'Stierflechkeet war souguer 11 Mol méi héich.