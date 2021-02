Betraff ass dann och de Reakter zu Kettenuewen direkt un der Grenz mat Lëtzebuerg an dem Saarland.

Déi franséisch Atomopsiicht huet de Wee fräigemaach, fir d'Lafzäit vun den déi eelsten Atomkraaftwierker am Land op 50 Joer ze verlängeren. Konkret geet et ëm déi Reakteren déi haaptsächlech an den 1980er un d'Netz gaange sinn an deels schonn eng Lafzäit vu 40 Joer erreecht hunn. Dozou gehéiert och d'Atomzentral zu Cattenom hei vir a Frankräich, wou deen éischte Reakter 1986 a Betrib geholl gouf. An den Ae vu Greenpeace géif hei e Choix geholl gi géint d'Protektioun vun der Populatioun an der Ëmwelt.