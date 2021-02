Well 2 Bouwe Géigestänn op d'Schinne geluecht hunn, koum et zu Perturbatiounen am Verkéier. D'Zich haten am Ganzen 1.871 Minutte Verspéidung.

Eng Regionalbunn huet misse séier bremsen, well Steng op de Gleiser louchen, déi 2 Jongen do placéiert haten. Wéi et vun der Bundespolizei heescht, wier keen an der Maschinn blesséiert ginn. Och d'Kanner sinn ouni Blessuren dovu komm. Materialschied si bei dëser Aktioun keng entstanen, weder un de Gleiser, nach um Zuch selwer. D'Streck tëscht Oberlahnstein a Braubach huet missen tëscht 17.20 an 18.20 Auer gespaart ginn. Dëst hat Auswierkungen op 27 Zuchverbindungen. 1.871 Minutte Verspéidung sinn iwwerdeems entstanen.