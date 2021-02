De Verdächtege wier keen ongeschriwwent Blat a wier schonn an der Vergaangenheet wéinst gewalttätegen Aktiounen negativ opgefall.

No engem brutale Mord un engem 13 Joer jonke Bouf zu Sinsheim am Krees Rhein-Neckar, gëtt e 14 Joer ale Jong vun der Police als Täter verdächtegt. De presuméierten Täter war schonn emol eng Kéier an eng schro Messerattack involvéiert.

Eng Obduktioun soll elo genee klären, u wat d'Affer gestuerwen ass. En Donneschdeg am Nomëtteg gouf och eng Pressekonferenz vun der Stad an der Police annoncéiert. Et geet een dovunner aus, dass sech déi Jugendlech kannt hunn. Dass eng weider Persoun am Fall involvéiert wier, gouf weder confirméiert nach dementéiert.

De Buergermeeschter vu Sinsheim, de Jörg Albrecht, huet sech extrem schockéiert iwwert déi grujeleg Dot gewisen: "Die Betroffenheit ist groß, das trifft einen Ort ins Mark." A sengen 9 Joer op sengem Posten, hätt hien esou eppes Schlëmmes nach net erlieft.

Eréischt am November 2020 hat de presuméierten Täter zu Östringen en 13 Joer ale Jong mat engem Messer ganz schwéier blesséiert. Den Täter war an de Paus an d'Klass vu sengem Affer gaangen an hat hien attackéiert, dat nodeems béid Jonge méintlaang Sträit haten. Dobäi huet hie säin Affer e puer Mol schro blesséiert.

Den Doudege war e Mëttwoch am Nomëtteg an engem Feld fonnt ginn, de presuméierten Täter gouf net wäit vun dëser Plaz ewech festgeholl.