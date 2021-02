D'Sympathisante vum Donald Trump wéilten de Kapitol an d'Luucht joen an de President Joe Biden an esou vill Membere vum Kongress ëmbréngen, wéi méiglech.

Als Zäitpunkt gëtt d'Ried iwwert d'Lag vun der Natioun genannt. Den US-President hält déi Ried eemol d'Joer, en Datum fir dëst Joer gouf nach net matgedeelt. D'Police seet opgrond vun den Erkenntnisser, déi si hätt, wier et gutt, wann déi aktuell méi streng Sécherheetsmesurë géife bäibehale ginn.