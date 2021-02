Dëse Stroum huet duerch d'Temperatur vum Waasser en Afloss op dat weltwäit Klima a bréngt haaptsächlech waarmt a mëllt Wieder an Europa.

Elo gouf festgestallt, de de Golf Stroum esou schwaach ass, wéi wuel zanter iwwer 1.000 Joer net méi. Déi aktuell Klimakris kéint de Grond heifir sinn an eist d'Klima an Europa kéint sech doduerch och veränneren. Esou kéinte mer am Norde vun Europa an och op den Inselen e méi en intensive Wanter kréien an et wier och mat méi Stierm ze rechnen, respektiv mat am Summer nach méi staarken Hëtztwellen.

Sollt de Klimawandel weider esou séier virugoen, wäert d'Zirkulatioun vum Stroum sech ëm bis zu 45 Prozent reduzéieren, wat nach méi dramatesch Suitte kéint hunn. Aktuell ass de Fuerscher vun der Uni Potsdam no eng Reduktioun vu 15 Prozent festzestellen.