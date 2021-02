Wéi et heescht, wier alles normal gelaf an d'Maschinn géif de Freideg de Mëtteg op Madrid fléien.

E Samschdeg war eng Passagéiermaschinn vum selwechten Typ no engem Feier an engem Motor an den USA noutgelant. Et waren Deeler vum Fliger op e Wunnquartier an der Géigend vun Denver gefall.

Boeing hat hir Clienten dowéinst opgeruff, 128 Maschinne vun deem Typ virleefeg um Buedem ze loossen. Déi amerikanesch Aviatiounsautoritéit FAA gouf chargéiert, de Virfall ze iwwerpréiwen.