Fir déi éischte Kéier hunn d'USA eng Militär-Attack ënnert dem neie President Joe Biden duerchgefouert. Viséiert war Syrien.

Fiabel Zuelen zu den Affer a Syrien ginn et bis ewell nach net. D'Pentagon huet d'Attack als eng "verhältnisméisseg Äntwert" bezeechent. D'Noriichtenagence AP schwätz vun engem Doudegen an e puer Blesséierter. Deels geet awer vu méi Doudesaffer eens.

D'Loftattack ass géint vum Iran ënnerstëtzte Milizen a Syrien gaangen, virdru goufen et Rakéiten-Ugrëffer op US-Zaldoten am Irak. D'Pentagon erkläert, dass et sech ëm eng Revanche dréit. Deemools war e Mataarbechter vun enger US-Entreprise ëmkomm an op d'mannst een US-Zaldot gouf blesséiert.